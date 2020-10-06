О героях Великой Отечественной войны рассказывают не только в фильмах - памятное граффити появится на стене здания лицея-интерната №1 по улице Горького 97.

О героях Великой Отечественной войны рассказывают не только в фильмах - памятное граффити появится на стене здания лицея-интерната1 по улице Горького 97.Художник дорисовывает портрет нашего земляка, знаменитого полковника Советской Армии, Героя Советского Союза - Ивана Михайловича Гусева. Он принимал участие в освобождении Украины, Молдавии и Венгрии от фашистов. Не раз Иван Михайлович, по его воспоминаниям, был на волосок от гибели - был дважды ранен. В ходе одного из боёв под Молдавией лично поднял роту в атаку.Во Владимире, на проспекте Ленина в доме 62, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска. Именем Ивана Михайловича Гусева назван профессиональный лицей7. А на площади Победы установлена стела с бронзовым барельефом.