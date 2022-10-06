Противоправный факт был установлен сотрудниками ОГИБДД в июле текущего года.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в приобретении поддельного водительского удостоверения.Противоправный факт был установлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району в июле текущего года.Инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением фигуранта. При проверке по базе данных водительского удостоверения, предоставленного водителем, было установлено, что удостоверение за данным номером принадлежит другому человеку. Документ был изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой был признан поддельным.В дальнейшем полицейские выяснили, что поддельное водительское удостоверение мужчина купил на одном из сайтов в сети Интернет.В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.