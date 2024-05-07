Молодые люди, попавшие в ловушку мошенников, делали то, на что никогда бы не пошли в других ситуациях.

Молодые люди, попавшие в ловушку мошенников, делали то, на что никогда бы не пошли в других ситуациях.Жаркий месяцАпрель для жителей Владимирской области выдался неспокойным. И в этом виноваты не только погодные условия, но и огненные инциденты: пожары, палы сухой травы и... поджоги, по всем признакам походящие на диверсию.На фоне недавней трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» случаи, квалифицированные правоохранителями как «умышленное повреждение чужого имущества путём поджога», воспринимались владимирцами особенно остро.Позарился на Белый дом?В субботу, 13 апреля, жителей областного центра переполошили нескольких громких хлопков в районе Октябрьского проспекта.– Было слышно три взрыва с разницей секунд 40, страшновато, если честно, – писали в социальных сетях местные.Люди сообщали о большом скоплении пожарных машин около здания облправительства.В ГУ МЧС России по Владимирской области подтвердили, что туда выезжали их сотрудники: около 16 часов на телефон диспетчера поступило сообщение о том, что горит припаркованная на стоянке легковушка «Хендай».Тем временем телеграм-ка­нал Mash распространил видео: на кадрах неизвестный в чёрной одежде с капюшоном бросает бутылку с зажигательной смесью в окно здания Белого дома. Однако ёмкость с горючей жидкостью падает, не долетев до цели, и вспыхивает. Второй коктейль попал как раз в «Хендай». К слову, машина принадлежала начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений.При помощи третьей бутылки злоумышленник пытался поджечь авто вице-губернатора Константин Баранов, который в этот день находился на рабочем месте. Водитель чиновника быстро сориентировался – отъехал на безопасное место и даже попытался догнать хулигана. Но не смог.Владимирца 2000 г. р. задержали правоохранители буквально через несколько минут после ЧП.– По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинскогоЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом, – прокомментировал произошедшее глава региона Александр Авдеев.Судя по всему, писал губернатор, вновь реализовали сценарий, как в случае, когда женщина бросила коктейль Молотова в военкомат: сначала мошенники провоцируют человека взять неподъёмный кредит, а потом обещают списание долга за поджог административного здания.Мошенники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.«Он отправил меня на заправку»По аналогичному сценарию действовала 20-летняя жительница Владимира. В ночь на 21 апреля девушка спалила три иномарки, припаркованные во дворах домов областного центра. По словам очевидцев, неизвестная особа разливала жидкость из канистры, после чего поджигала и уходила.Уже утром злоумышленницу задержали сотрудники ППС и Росгвардии.Как уточнили в УМВД России по Владимирской области, девушка, попав в лапы телефонных мошенников, оформила кредит и перевела им деньги. И тут начался шантаж.– После того как куратор рассказал, что мы будем делать, он отправил меня на заправку. Надо было купить 10-литровую канистру бензина и зажигалку. Далее он сказал вызвать такси и приехать по адресу. Потом приказал включить видеозвонок и идти по улице, показывая номера машин. Сказал облить бензином конкретные места автомобиля – шины, капот, багажник, крышу — и поджечь. Пустую канистру с моими отпечатками пальцев я оставляла там же. И по приказу куратора отошла на небольшое расстояние и ожидала сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь. Свою вину признаю, – давала показание задержанная.Что дальше будет с обвиняемой, решит Октябрьский районный суд. А пока ей придётся провести под стражей до 20 июня 2024 года.Мнение экспертаСтарший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– Уголовная ответственность за диверсию прописана в статье 281 УК РФ, согласно которой диверсия – совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены для того, чтобы подорвать экономическую безопасность и (или) обороноспособность нашей страны.За подобное деяние предусмотрели наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.