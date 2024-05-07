Молодые люди, попавшие в ловушку мошенников, делали то, на что никогда бы не пошли в других ситуациях.
Молодые люди, попавшие в ловушку мошенников, делали то, на что никогда бы не пошли в других ситуациях.
Жаркий месяц
Апрель для жителей Владимирской области выдался неспокойным. И в этом виноваты не только погодные условия, но и огненные инциденты: пожары, палы сухой травы и... поджоги, по всем признакам походящие на диверсию.
На фоне недавней трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» случаи, квалифицированные правоохранителями как «умышленное повреждение чужого имущества путём поджога», воспринимались владимирцами особенно остро.
Позарился на Белый дом?
В субботу, 13 апреля, жителей областного центра переполошили нескольких громких хлопков в районе Октябрьского проспекта.
– Было слышно три взрыва с разницей секунд 40, страшновато, если честно, – писали в социальных сетях местные.
Люди сообщали о большом скоплении пожарных машин около здания облправительства.
В ГУ МЧС России по Владимирской области подтвердили, что туда выезжали их сотрудники: около 16 часов на телефон диспетчера поступило сообщение о том, что горит припаркованная на стоянке легковушка «Хендай».
Тем временем телеграм-канал Mash распространил видео: на кадрах неизвестный в чёрной одежде с капюшоном бросает бутылку с зажигательной смесью в окно здания Белого дома. Однако ёмкость с горючей жидкостью падает, не долетев до цели, и вспыхивает. Второй коктейль попал как раз в «Хендай». К слову, машина принадлежала начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений.
При помощи третьей бутылки злоумышленник пытался поджечь авто вице-губернатора Константин Баранов, который в этот день находился на рабочем месте. Водитель чиновника быстро сориентировался – отъехал на безопасное место и даже попытался догнать хулигана. Но не смог.
Владимирца 2000 г. р. задержали правоохранители буквально через несколько минут после ЧП.
– По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского
ЦИПСО) и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом, – прокомментировал произошедшее глава региона Александр Авдеев.
Судя по всему, писал губернатор, вновь реализовали сценарий, как в случае, когда женщина бросила коктейль Молотова в военкомат: сначала мошенники провоцируют человека взять неподъёмный кредит, а потом обещают списание долга за поджог административного здания.
Мошенники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.
«Он отправил меня на заправку»
По аналогичному сценарию действовала 20-летняя жительница Владимира. В ночь на 21 апреля девушка спалила три иномарки, припаркованные во дворах домов областного центра. По словам очевидцев, неизвестная особа разливала жидкость из канистры, после чего поджигала и уходила.
Уже утром злоумышленницу задержали сотрудники ППС и Росгвардии.
Как уточнили в УМВД России по Владимирской области, девушка, попав в лапы телефонных мошенников, оформила кредит и перевела им деньги. И тут начался шантаж.
– После того как куратор рассказал, что мы будем делать, он отправил меня на заправку. Надо было купить 10-литровую канистру бензина и зажигалку. Далее он сказал вызвать такси и приехать по адресу. Потом приказал включить видеозвонок и идти по улице, показывая номера машин. Сказал облить бензином конкретные места автомобиля – шины, капот, багажник, крышу — и поджечь. Пустую канистру с моими отпечатками пальцев я оставляла там же. И по приказу куратора отошла на небольшое расстояние и ожидала сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь. Свою вину признаю, – давала показание задержанная.
Что дальше будет с обвиняемой, решит Октябрьский районный суд. А пока ей придётся провести под стражей до 20 июня 2024 года.
Мнение эксперта
Старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:
– Уголовная ответственность за диверсию прописана в статье 281 УК РФ, согласно которой диверсия – совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены для того, чтобы подорвать экономическую безопасность и (или) обороноспособность нашей страны.
За подобное деяние предусмотрели наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.