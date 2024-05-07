Перед судом предстали фальшивомонетчики из Владимирской области В декабре 2022 года двое...

Перед судом предстали фальшивомонетчики из Владимирской областиВ декабре 2022 года двое фигурантов сбывали заведомо поддельные банкноты, рассчитываясь ими в аптеках и магазинах Владимирской области.«Гастролируя» по городам региона, они совершали покупки в пределах 500 рублей. Оплачивая их фальшивыми пятитысячными купюрами, они забирали товар и сдачу.Фигуранты успели осуществить сбыт поддельных денег в трех аптеках и двух магазинах Юрьев-Польского, после чего их деятельность была пресечена полицией.У осужденных при задержании, а также на съемной квартире одного из них в Александрове, были обнаружены и изъяты поддельные пятитысячные банкноты на общую сумму 120 000 рублей.К слову, они были и ранее судимы за разбой и вымогательство, причем по одному и тому же уголовному делу.Несмотря на их попытки «переложить» ответственность друг на друга, суд счел собранные по делу доказательства достаточными для вывода о совместном совершении ими преступления.«Вынесен обвинительный приговор по ч.1 ст.186 УК РФ – хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации в отношении жителей Калининградской и Московской областей.», - сообщили в пресс-службе Юрьев-Польского районного суда.В итоге им назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 и 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений