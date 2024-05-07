Появились подробности громкого инцидента с воспитательницей, поднявшей руку на ребенка в частном...

Появились подробности громкого инцидента с воспитательницей, поднявшей руку на ребенка в частном саду во ВладимиреЗамять дело о побоях пыталось и руководство частного детского сада в Юрьевце. Подробности громкого инцидента с воспитательницей, поднявшей руку на ребенка, "Вестям" рассказал отец пострадавшей девочки. Репортаж Никиты Тарбеева.Видео с камеры наблюдения в группе: две девочки не поделили игрушку и пытаются вырвать её друг у друга из рук. Тут в кадре появляется воспитатель: сначала удар по попе, потом по лицу, затем женщина хватает ребенка и сажает в угол - так чтобы мало не показалось.Забирая четырёхлетнюю Диану из садика, мама обнаружила у нее на лице царапину. Родители начали разбираться.Георгий Усков, папа Дианы:- Воспитатель по телефону начала мне рассказывать ту же самую историю, что мой ребёнок пытался отобрать игрушку, другой ребёнок не отдала игрушку, она её за это укусила. Я ее отругала и дальше прозвучала фраза, которая меня насторожила очень: я приложила пальцы к губам.Папа Дианы Георгий Усков потребовал запись с камеры видеонаблюдения. После просмотра руководительнице частного детского садика ничего не оставалось, как заявить, что воспитательница - Оксана Тимофеева, "приложившая к ребенку пальцы" будет уволена, и предложить отцу 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Георгий согласился, но вскоре узнал, что женщина продолжает исполнять свои педагогические обязанности. И уже тогда обратился в полицию.Георгий Усков, папа Дианы:- Я в целом опасаюсь за детей, потому что я не хочу чтобы кто-то еще из родителей пережил то, что я пережил- мне неприятно было, это было шоком для меня. Жена до сих пор в шоке находится. Дочка ходить в садик больше не хочет. У нас и так были трудности ввиду рождения второго ребенка, она очень сильно ревновала и не хотела ходить в садик. А сейчас она просто не хочет ходить.Формально частный центр детского развития "Логосфера" в Юрьевце не детский сад - лицензия есть только на дополнительное образование. Вместо летней веранды - пластиковая песочница на тротуаре на заднем дворе. При этом только пребывание ребёнка до обеда здесь стоит пятнадцать тысяч рублей в месяц.- Что бы вы хотели?- Добрый день, телевидение. Хотели бы встретиться с руководителем...Юлия Попкова.- Её нет на месте сейчас.- А сегодня появится она?- Не могу сказать, можно уточнить.- Если не сложно, уточните, пожалуйста.Лично пообщаться с руководительницей центра в итоге нам не удалось. Юлия Попкова прокомментировала ситуацию голосовым сообщением.Юлия Попкова, руководитель центра детского развития "Логосфера":- По факту инцидента было проведено внутреннее расследование и воспитатель была уволена по соответствующей статье. В нашем центре она больше не работает. Также с нашей стороны были проведены профилактические беседы с остальными сотрудниками центра.Тем временем в отношении двадцативосьмилетней воспитательницы возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ребенком.Наталья Морозова, старший помощник прокурора г. Владимира:- По результатам проверки прокуратуры города было органом дознания возбуждено уголовное дело по части первой статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело находится на контроле прокуратуры города.Статья, к слову, предусматривает довольно широкий перечень возможных наказаний: от штрафа в сто тысяч рублей до трёх с половиной лет лишения свободы.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Дарья Давыдова, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".