Сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира спасли палец 10-летнего ребенка Кольца,...

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира спасли палец 10-летнего ребенкаКольца, гайки, а теперь - гаечный ключ. Сотрудники поисково-спасательного отряда Владимира спасли палец очередного любознательного ребенка.10-летний мальчик засунул палец в кольцо гаечного ключа. Освобождать пленника пришлось с помощью гравировальной машины.И это уже третий такой случай за последнее время.Вот оно детство без интернета, шутят спасатели.