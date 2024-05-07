Сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира спасли палец 10-летнего ребенка
Кольца,...
Сотрудники поисково-спасательного отряда города Владимира спасли палец 10-летнего ребенка
Кольца, гайки, а теперь - гаечный ключ. Сотрудники поисково-спасательного отряда Владимира спасли палец очередного любознательного ребенка.
10-летний мальчик засунул палец в кольцо гаечного ключа. Освобождать пленника пришлось с помощью гравировальной машины.
И это уже третий такой случай за последнее время.
Вот оно детство без интернета, шутят спасатели.