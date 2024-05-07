Об этом поделились у себя в телеграм-канале представители регионального Правительства.

В апреле во Владимирской области родилось 648 малышей. Об этом поделились у себя в телеграм-канале представители регионального Правительства.Так, регион пополнился 326 девочками и 322 мальчиками. Для сильного пола популярными именами стали Иван, Михаил и Александр, а для слабого – Анна, София и Александра.Отмечается, что 37% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми в семье стал 31% младенцев, «последующими» – 12% детей.