Об этом сегодня, 7 мая, сообщает РИА Новости.

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский возглавил в Сиднее автопробег, который посвящён Дню Победы. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает РИА Новости.Напомним, сам Александр Сырский, который сейчас является главнокомандующим войсками Украины, является уроженцем Владимирской области, а именно – Петушинского района. Должность он занял только в 2024 году.Иван Сырский рассказал, что делает это из уважения к Владимиру Путину и ради памяти своего прадеда, который прошёл Великую Отечественную войну.