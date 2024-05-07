На территории Гусь-Хрустального района 21 апреля подстрелили окольцованного в Шотландии вальдшнепа.

На территории Гусь-Хрустального района 21 апреля подстрелили окольцованного в Шотландии вальдшнепа. Об этом рассказала Госохотинспекции Владимирской области.Добытой птице было 5 лет. На метке указано, что окольцовали вальдшнепа 2 января 2024 года.«Если к вам попало кольцо или метка от птицы, вы сможете стать одним из составителей отечественной базы данных по кольцеванию. Для этого вам надо сообщить о находке в Центр кольцевания птиц», - говорится в сообщении пресс-службы региональной Госохотинспекции.