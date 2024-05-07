В Меленковском районе загорелся частный дом с хозпостройками В деревне Максимово по улице Школьная...

В Меленковском районе загорелся частный дом с хозпостройкамиВ деревне Максимово по улице Школьная загорелся дом №1 с хозяйственными постройками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.По предварительной информации пожар охватил площадь 151 кв. м.В ликвидации участвовали 3 единицы техники, 10 человек личного состава от МЧС, а также 1 единица техники 1 человек ДПК Бутылицы.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области