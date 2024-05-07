Спортсмен из Владимирской области Александр Арифулин завоевал золото международного турнира по гиревому спорту.

Спортсмен из Владимирской области Александр Арифулин завоевал золото международного турнира по гиревому спорту. Об этом рассказала регионального Минспорта.Состязания проходили в Санкт-Петербурге. Участие в них приняли свыше 250 атлетов из 7 стран мира.Александр Арифулин выступал в двоеборье среди мужичин-ветеранов. Владимирский гиревик набрал 200 очков, что вывело его в лидеры.Земляки поздравляют своего чемпиона и желают ему новых спортивных достижений.