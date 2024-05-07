Во Владимирской области к 9 мая приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные...

Во Владимирской области к 9 мая приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексыКак идут работы, обсудили на оперативном совещании в Правительстве.Всего в городах и селах Владимирской области около тысячи таких объектов - от могил фронтовиков и небольших обелисков до крупных мемориалов павшим воинам.Благоустроить их к празднику не позднее 7 мая распорядился губернатор региона. Где-то требовалось провести субботник и скосить траву, где-то - отремонтировать сколы на памятниках и поменять флаги. В надлежащее состояние осталось привести 40 мемориалов.Александр Ремига, ио губернатора Владимирской области:- Я прошу всех глав обратить внимание на те замечания, которые были сделаны. Если не удается на каком-то системном уровне сейчас поставить работу, значит надо переходить на ручной режим. Вопрос надо в любом случае закрывать. Так что просьба включиться в него и в течение недели этот вопрос решить.