Во Владимирской области пытались незаконно построить торговый центр В ходе проверки исполнения...

Во Владимирской области пытались незаконно построить торговый центрВ ходе проверки исполнения земельного и градостроительного законодательства Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила факт незаконного строительства ТЦ.В деревне Литвиново, недалеко от водохранилища на реке Пекша, физическим лицом начато возведение одноэтажного здания с водоснабжением от скважины и отоплением от центрального электрического котла. Уже выполнены работы по укладке фундамента и обустройству металлических несущих конструкций стен здания.Разрешения на строительство объекта нет, кроме того, строительство объекта фактически начато в границах охранной зоны линии электропередачи.При этом в администрации Кольчугинского района знали о самовольном возведении, но никакие меры не приняли.«Материалы проверки направлены в Инспекцию государственного строительного надзора региона для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (за строительство объекта капитального строительства без соответствующего разрешения)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После прокурорского вмешательства незаконное строительство приостановлено.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области