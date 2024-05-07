Во Владимирскую область доставили вакцины от ВПЧ и для ревакцинации от дифтерии, коклюша и...

Во Владимирскую область доставили вакцины от ВПЧ и для ревакцинации от дифтерии, коклюша и столбнякаВ Министерстве здравоохранения Владимирской области сообщили о поступлении в регион вакцин от вируса папилломы человека, а также для ревакцинации от дифтерии, коклюша и столбнякаВакцина от ВПЧ получена в количестве 660 доз и будет направлена на иммунизацию девочек в возрасте 12 лет.В рамках эпидкалендаря закуплена комбинированная вакцина для ревакцинации против дифтерии, коклюша и столбняка. Поступило 1500 доз. Они предназначены для ревакцинации детей 6-7 лет, которые в этом году пойдут в школу.При этом Минздрав планирует осуществить дополнительную закупку этой вакцины.Обе вакцины приобретены за счёт средств регионального бюджета. В медорганизации региона они начнут поступать с 13 мая.Важно: перед обращением в лечебное учреждение необходимо уточнить, доставлена ли в медорганизацию вакцина со склада.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений