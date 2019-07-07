В США умер в возрасте 20 лет американский актер и танцор Камерон Бойс, снявшийся, в частности, в фильмах Зеркала, На крючке, Одноклассники, Наследники и Наследники 2. Большую известность ему принесло участие в сериале телеканала Disney Джесси.

В США умер в возрасте 20 лет американский актер и танцор Камерон Бойс, снявшийся, в частности, в фильмах "Зеркала", "На крючке", "Одноклассники", "Наследники" и "Наследники 2". Большую известность ему принесло участие в сериале телеканала Disney "Джесси".Актер умер во сне, пишет The Sun. Причиной смерти, по словам представителя семьи Бойса, был приступ, ставший результатом продолжительной болезни, которой страдал юноша.Камерон Бойс — уроженец Лос-Анджелеса, его отец — чернокожий, а мать — еврейка. Он дебютировал в кино в фильме ужасов "Зеркала" в возрасте всего девяти лет. В последние годы он активно участвовал в благотворительных проектах, информирует ABC News.