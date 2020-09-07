В июле в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились четверо граждан...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержаны двое подозреваемых в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых людей.В июле в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились четверо граждан. Оперативники установили, что во всех случаях злоумышленники действовали по единой схеме. Один из соучастников звонил по номерам домашних телефонов потерпевших и представлялся главным врачом медицинской организации. Он сообщал, что результаты анализов якобы свидетельствуют о наличии у них серьезных заболеваний и необходимо срочное лечение. Затем его сообщник посещал пенсионеров на дому и предлагал приобрести некие препараты. Опасаясь за свое здоровье, граждане передавали мужчине денежные средства. Предварительный ущерб превысил полтора миллиона рублей.Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий двое подозреваемых задержаны в Московской области. Никакого отношения к медицине они не имели, а под видом дорогостоящих лекарств продавали потерпевшим успокоительные средства. Похищенными денежными средствами распоряжались по своему усмотрению.В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значения для уголовного дела. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк