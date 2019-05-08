× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/08-05-2019-v-ramkax-pamyatnoj-akcii-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-o-svoem-pradedushke-uchastnike-vojny-rasskazyvaet-doch-sotrudnika-policii-iz-goroda-raduzhnyj-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">В рамках памятной акции Я помню. Я горжусь. Служу России! о своем прадедушке, участнике войны, рассказывает дочь сотрудника полиции из города Радужный Владимирской области</a> - Аня Силантьева, несмотря на юный возраст, немало знает о жизни своего прадедушки, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны.