На данный момент их насчитывается более 100 вариантов.

В Союзе журналистов Владимирской области прошла одна из встреч разработчиков концепции развития нового городского парка возле Дворца детского и юношеского творчества c фокус-группами активных владимирцев. На днях на сайте «Городской парк» были опубликованы варианты названий для этого весьма востребованного владимирцами места отдыха. О том, какие этапы обсуждения концепции еще предстоят, рассказывает Екатерина Краскина, заместитель начальника управления городскими проектами города Владимира.- Нам предстоит как минимум два общественных обсуждения. К организации общественных обсуждений подключилась Общественная палата г. Владимира. И сейчас уже готовится первое, которое по нашим планам, должно состояться на следующей неделе. Это будет среда, 14 октября, 18.00, конечно, во Дворце детского и юношеского творчества, поэтому я бы хотела пригласить всех активных горожан для участия в общественном обсуждении данной концепции, для того чтобы нам по максимуму собрать все мнения заинтересованных лиц и переживающих горожан за тот парк, который мы хотели бы благоустроить.Что касается названий, придуманных горожанами для будущего парка, то на данный момент их насчитывается более 100 вариантов. Условно их можно разделить на несколько смысловых тем: сады, Лыбедь, ул. Мира, Дворец детского и юношеского творчества и другие. Например, владимирцы предложили такие названия: «Старые сады», «Вишневый парк», «Мировой парк», «Сады-пруды», «Зелёный мир». С полным перечнем можно ознакомиться на сайте .Основным спорным моментом остается функционал будущих входных групп парка, особенно - его северо-восточного угла. Предложены два варианта использования этой части парка: либо входная группа с павильоном, в котором могут быть расположены пост охраны, общественные туалеты, туристический центр и т. п., либо входная группа с общественным центром, представляющим из себя многофункциональное общественно-рекреационное пространство. В любом случае, для того, чтобы будущий парк привлекал не только жителей близлежащих домов, но и всех владимирцев, необходимо устройство парковочных мест.Ольга Романова