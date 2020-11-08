Потерпевшая сообщила, что у нее из сумки был похищен кошелек, в котором находились документы и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Левобережному району задержали подозреваемую в краже личного имущества.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 79-летняя женщина. Она сообщила, что у нее из сумки был похищен кошелек, в котором находились документы и денежные средства. Общая сумма причинённого ущерба составила 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Зеленограде. Ею оказалась ранее судимая 33-летняя приезжая. Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Левобережному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29