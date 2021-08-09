Еженедельная уборка, которую не видят жильцы. В мэрии Владимира на наш официальный запрос ответили, что подъезды дома номер 7 по улице Пичугина моют по субботам, причем и дезинфицирующими

Еженедельная уборка, которую не видят жильцы. В мэрии Владимира на наш официальный запрос ответили, что подъезды дома номер 7 по улице Пичугина моют по субботам, причем и дезинфицирующими средствами. Напомним, неделю назад жильцы дома жаловались на то, что с июня по их двору разбросан мусор, а в подъездах скопилась листва. Своими силами пенсионеры убирали лестничные