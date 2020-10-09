Подозреваемый в совершении кражи золотых колец, браслетов, часов и прочих ценных изделий установлен сотрудниками полиции.

В конце сентября в МО ВД России «Ковровский» обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около 50 000 рублей.Сотрудники полиции, прибывшие по адресу, где произошло хищение, осмотрели комнаты и не обнаружил следов, указывающих на взлом дверей или окон.В дальнейшем было установлено, что в квартиру в отсутствие хозяйки беспрепятственно мог попасть её 27-летний брат, имевший ключи от входной двери.Оперативники задержали молодого человека, у которого обнаружили залоговые билеты из ломбарда. Задержанный сознался в совершении кражи, пояснив, что планировал позже выкупить похищенное.В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.