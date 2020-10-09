Подозреваемый в совершении кражи золотых колец, браслетов, часов и прочих ценных изделий установлен сотрудниками полиции.
В конце сентября в МО ВД России «Ковровский» обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около 50 000 рублей.
Сотрудники полиции, прибывшие по адресу, где произошло хищение, осмотрели комнаты и не обнаружил следов, указывающих на взлом дверей или окон.
В дальнейшем было установлено, что в квартиру в отсутствие хозяйки беспрепятственно мог попасть её 27-летний брат, имевший ключи от входной двери.
Оперативники задержали молодого человека, у которого обнаружили залоговые билеты из ломбарда. Задержанный сознался в совершении кражи, пояснив, что планировал позже выкупить похищенное.
В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).
Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.