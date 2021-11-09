Больше всего потратят на Добросельскую – 25 млн рублей. За эту сумму восстановят 18 тысяч квадратных метров проезжей части.
Мэрия Владимира заключила контракты на ремонт 13 участков дорог в 2022 году. Приведением дорожного полотна в порядок займутся «Трасса», «Владавтодор», «ВладСК» и «Дор-Тех».
Асфальтирование затронет следующие улицы:
- Погодина;
- Гагарина;
- Институтский городок;
- Ерофеевский спуск;
- Большая Нижегородская;
- Большая Московская (два участка);
- Казарменная;
- Добросельская;
- Тракторная;
- Юрьев-Польское шоссе;
- Рокадная дорога;
- участок магистрали «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово».
Больше всего потратят на Добросельскую – 25 млн рублей. За эту сумму восстановят 18 тысяч квадратных метров проезжей части.
Общая экономия по торгам составила 150 тысяч рублей.