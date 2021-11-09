Больше всего потратят на Добросельскую – 25 млн рублей. За эту сумму восстановят 18 тысяч квадратных метров проезжей части.

Мэрия Владимира заключила контракты на ремонт 13 участков дорог в 2022 году. Приведением дорожного полотна в порядок займутся «Трасса», «Владавтодор», «ВладСК» и «Дор-Тех».Асфальтирование затронет следующие улицы:- Погодина;- Гагарина;- Институтский городок;- Ерофеевский спуск;- Большая Нижегородская;- Большая Московская (два участка);- Казарменная;- Добросельская;- Тракторная;- Юрьев-Польское шоссе;- Рокадная дорога;- участок магистрали «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово».Больше всего потратят на Добросельскую – 25 млн рублей. За эту сумму восстановят 18 тысяч квадратных метров проезжей части.Общая экономия по торгам составила 150 тысяч рублей.