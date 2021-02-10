На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 146 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 146 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией(39 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Муромском, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 11 сл. в Ковровском, 10 сл. в Александровском, 9 сл. в Суздальском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Судогодском, 3 сл. в Камешковском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 979 случаев заболевания (5451 сл. в г. Владимире, 3137 сл. в Гусь-Хрустальном, 2717 сл. о. Муром, 1805 сл. в Ковровском, 1550 сл. в Александровском, 1503 сл. в Петушинском, 1197 сл. в Юрьев-Польском, 1175 сл. в Вязниковском, 953 сл. в Кольчугинском, 877 сл. в Суздальском, 839 сл. в Собинском, 683 сл. в Гороховецком, 643 сл. в Меленковском, 628 сл. в Киржачском, 577 сл. в Камешковском, 560 сл. в Селивановском, 347 сл. в Судогодском, 337 сл. в г. Радужном