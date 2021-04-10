В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят из кармана куртки полиэтиленовый сверток, общей массой 96,4 грамма, в котором находились 50 свертков из фольги с неизвестным веществом...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан пассажир иномарки по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД в районе 94 км МКАД был остановлен автомобиль «Хендэ Солярис». В ходе проверки документов у водителя сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. На место была вызвана следственно-оперативная группа. При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят из кармана куртки полиэтиленовый сверток, общей массой 96,4 грамма, в котором находились 50 свертков из фольги с неизвестным веществом. Для дальнейшего разбирательства задержанного пассажира доставили в ОМВД России по району Ярославский г. Москвы.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Следственным отделом ОМВД России по району Ярославский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81