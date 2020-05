В рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо защитил чемпионский пояс организации в легчайшем весе, отправив в нокаут соотечественника Доминика Круса.

Бой завершился за пару секунд до окончания второго раунда. Сехудо нанес удар ногой в голову Крусу, затем преуспел на добивании, после чего судьи остановили поединок и засчитали Доминику технический нокаут.Henry Cejudo finishes Dominick Cruz in the second round and retires on top.Dude, what a interesting career enjoyed the fights Cringe King.