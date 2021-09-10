В канун празднования Дня города во Владимире обновили городскую доску почета. Торжественное награждение Владимирских профессионалов и лучших трудовых коллективов состоялось возле ДК

В канун празднования Дня города во Владимире обновили городскую доску почета. Торжественное награждение Владимирских профессионалов и лучших трудовых коллективов состоялось возле ДК Молодежи на улице Мира. Среди лучших – работники культуры, мастера спорта, врачи, учителя. Все живут и трудятся во Владимире. За активное участие в формировании комфортной зоны отдыха была награждена директор Загородного парка, Светлана