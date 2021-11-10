Как выяснилось, пожар начался в квартире, в которой, помимо взрослых, находились трое детей в возрасте от двух до шести лет...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное г. Москвы старшие сержанты полиции Роман Елькин и Андрей Катин проявили мужество и самоотверженность при эвакуации жильцов и тушении пожара.Во время патрулирования территории полицейским из дежурной части поступила информация о пожаре в квартире одного из домов в Востряковском проезде. Незамедлительно прибыв на место происшествия, они увидели, что из окна квартиры на третьем этаже вырываются клубы черного дыма и языки пламени.Как выяснилось, пожар начался в квартире, в которой, помимо взрослых, находились трое детей в возрасте от двух до шести лет.Не дожидаясь приезда пожарных, сотрудники полиции приняли меры к эвакуации граждан и ликвидации возгорания. Они открыли расположенный в подъезде пожарный шкаф и, размотав рукав, начали заливать огонь.Благодаря проявленной полицейскими решительности пожар был локализован, что позволило избежать трагедии», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео