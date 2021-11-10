В 09-55 10 ноября 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 09-55 10 ноября 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на 2-ом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали горение на площади 9 кв. метров.В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество кухни. Погибших и пострадавших нет. С места пожара эвакуировано 30 человек из них 2 ребенка.На пожар выезжали 7 единиц техники, 18 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской