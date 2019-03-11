Резиденция Порошенко — в осаде. На Банковой — снова слезоточивый газ и дымовые шашки. Идя на прорыв, толпа националистов требовала от Порошенко отправить за решетку всех причастных к разворовыванию военного бюджета.

Резиденция Порошенко — в осаде. На Банковой — снова слезоточивый газ и дымовые шашки. Идя на прорыв, толпа националистов требовала от Порошенко отправить за решетку всех причастных к разворовыванию военного бюджета. Но президент — понятно — не вышел. Адресованные ему послания стали лепить на шлемы полиции. Та взялась за дубинки.Радикалы объявили на Порошенко охоту, и отправились по маршруту его предвыборных гастролей. В тот вечер они были в Черкассах. Петру Алексеевичу пришлось тут же сворачивать выступление и прятаться в кортеже.И снова — слезоточивый газ и стычки. 15 полицейских ранены. Гарант бежал. Националисты грозят новыми акциями устрашения. Им мало отставки замглавы Совета по нацбезопасности Гладковского, которого вместе с сыном и называют "крышей" бизнеса на войне и который теперь бегает по ток-шоу — со словами "не виноватая я" — после заявления Порошенко о начале расследования.Чтобы получалось складно, на всех заседаниях Порошено читает с экранов-суфлеров — их специально за ним возят по городам и кабинетам. Генпрокурор Луценко в это время ковыряет в носу, потом в зубах. Какое уж тут расследование, если Гладковский — давний компаньон президента, а среди фирм-прокладок, через которые "прогоняли" запчасти для бронетехники, а потом продавали армии втридорога, — завод Порошенко "Ленинская кузня". Вот копии накладных — на детали, которые предприятие никогда и не производило.Зато в предвыборных роликах все звучит красиво. Порошенко — мастер давать обещания. Юлия Тимошенко – тоже. То, что они заведомо невыполнимы, ветерана украинских избирательных кампаний не смущает. Она всегда так делала."Я ставлю свою подпись на обязательстве. Если я не выполню свое обязательство, я напишу заявление и с должности президента и уйду. Донбасс и Крым будут возвращены", — говорит Юлия Тимошенко.Комедиант Зеленский свое лидерство в президентском забеге лишь укрепляет. Порошенко — снова третий. И вот впервые о поддержке комика открыто заявил олигарх Коломойский. Из Израиля. Там он пережидает президентство того, кто дробил его бизнес-империю.От связей с олигархом Зеленскому приходится открещиваться — после обвинений, что на его счета Коломойский вывел из "ПриватБанка" больше 40 миллионов долларов. "Я никакая не кукла. Перед законом все равны, если докажут", — подчеркнул Зеленский.А команда "доказать" и "наказать" уже поступила. На Зеленского начали охоту. Бдительные киевляне заметили, как напротив офиса компании актера подозрительные люди устанавливали какую-то аппаратуру, и вызвали полицию. Та выяснила: это электронная прослушка, такой пользуются спецслужбы. СБУ ничего не оставалось, как признать: это их рук дело, но к выборам слежка якобы не имела никакого отношения. А вот МВД такими заявлениями — лишь дискредитирует спецслужбу. Полиция в ответ решила "уколоть"."К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов и экстрасенсов, которые бы заранее сообщали сотрудникам полиции о том, что СБУ проводит тайные следственно-розыскные действия", — заявили в МВД.Штаб какого кандидата заказал прослушку, все понимают. Зеленский — и тут он в унисон с Тимошенко — уже дал понять: если победит, Порошенко сядет. А у действующего гаранта — другие планы."Порошенко вместо управления государством создает бизнес-империю, над которой стоит сам, он принимает все решения лично, поделив на своих и чужих, кто кум, кто сват. Кто стоит близко, тем все прощается, кто – далеко, тем ничего не прощается", — отметил экс-президент Украины Леонид Кучма.За прошлый год президент-миллиардер увеличил свой доход в 80 раз, а правительство Украины увеличило тарифы для населения в 10 раз. Но когда об этом в предвыборном ролике решила заявить "Оппозиционная платформа – за жизнь", ей запретили."Новая власть в 2014 году начала поднимать цены на газ, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова. Причем это по всей стране. Людей отбрасывают в позапрошлый век", — уверен кандидат в президенты Юрий Бойко.Вместо восстановления экономики власть занимается искоренением всего русского. В юбилей Шевченко — 205 лет со дня рождения — Порошенко поздравлял патриотов с освобождением от "культурной оккупации". При том, что в России, напротив, к украинской культуре — самое бережное отношение. По случаю круглой даты в Украинском культурном центре, что на Арбате, — выставка картин Шевченко. И ведь организовали ее россияне. Здание относится к украинскому управделами, но работают здесь в основном граждане России. Они и несут украинскую культуру и язык в массы.Вот и к памятнику Кобзарю на Шевченковской набережной они вместе несли цветы. Были здесь и сотрудники украинского посольства. Военные атташе — с жовто-блакитными шевронами — даже организовали почетный караул. Но разговаривать дипломаты наотрез отказались.Лишив права голоса как минимум три миллиона сограждан, киевский режим объясняет это защитой национальных интересов. Порошенко боится и печатного слова. Поэтому несогласных с ним журналистов убивают, выдворяют и сажают по сфабрикованным делам.Кирилла Вышинского, которого десять месяцев продержали в херсонском изоляторе, этапируют обратно в Киев. Его будут судить за государственную измену — так на Украине называют гражданскую позицию, что не совпадает с установленной националистами, которых, как и Порошенко, так сильно мучает жажда. Жажда власти.Случившееся выглядит как перелом в избирательной кампании на Украине. По крайней мере, для Порошенко. Отныне, судя по решительным действиям ветеранов из "Национального корпуса" (запрещен в РФ), созданного националистом Билецким на базе батальона "Азов" (запрещен в РФ), президента Петра Порошенко националисты будут преследовать в ходе его предвыборного турне по всей Украине, гонять как зайца. За то, что пока они проливали кровь в Донбассе, Порошенко грязно зарабатывал на войне, обманывая всех.В Черкассах, согнав Порошенко со сцены, разъяренная толпа перегородила дорогу и напала на президентский кортеж. В столкновении пострадали 15 полицейских.При этом Порошенко, которому в случае поражения грозит тюрьма, — в безвыходном положении. Удержание власти для него — условие самосохранения. Во что бы то ни стало он должен победить. И победить большим отрывом. Лишь тогда его власть будет выглядеть легитимной. В честной борьбе это задача заведомо невыполнимая.Поэтому-то Порошенко на полный ход запустил машину масштабной фальсификации. Мало того что голоса миллионов украинских гастарбайтеров в Европе автоматически отойдут к Порошенко, огромные вбросы готовятся и на юго-востоке страны. На это работают Центральная избирательная комиссия, прокуратора и СБУ — все те, кто кормятся с руки Порошенко. Не хочется верить, что и это преступление сойдет для Порошенко с рук.