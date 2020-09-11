Во Владимире завершились финалы первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

Во Владимире завершились финалы первенства России по греко-римской борьбесреди юниоров до 21 года.Всего в соревнованиях приняли участие 310 спортсменов из 50 регионов России. Владимирскую область представляли 12 спортсменов. В итоге трое из наших борцов поднялись на пьедестал почета. Степан Стародубцев занял 2 место в весовой категории до 77 кг, Сайфула Магомедов также 2 место в весовой категории до 82 кг, и Гусейн Гусейнов – 3 место в категории до 60 кг.