Такой мониторинг общественники проводят с 2017 года. Его главная цель - инспекция состояния тепловых сетей.

Такой мониторинг общественники проводят с 2017 года. Его главная цель - инспекция состояния тепловых сетей. В ходе рейдов по дворовым территориям эксперты Народного фронта выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо её отсутствие.Основной производственной задачей при эксплуатации тепловых сетей является обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей. Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что контроль за реальными тепловыми потерями на них, как правило, не проводится, хотя в ряде случаев можно выявить, что до 50% транспортируемой теплоты не доходит до потребителя из-за нарушения (отсутствия) теплоизоляции и утечек теплоносителя.С 8 октября по 14 ноября общественники проведут мониторинг сообщений в СМИ, соцсетях и пройдутся по дворам в поисках некачественных участков теплоизоляции труб.(Фото:ОНФ Владимирская область)