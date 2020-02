Футболисты петербургского Зенита Артем Дзюба и Михаил Кержаков на площадке турнира St. Petersburg Ladies Trophy сыграли в теннисбол с российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.

Футболисты петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Михаил Кержаков на площадке турнира St. Petersburg Ladies Trophy сыграли в теннисбол с российскими теннисистками Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.Участники разделились на две команды. В первую вошли Дзюба и Касаткина, капитаном стал Александр Медведев, а во вторую – Кержаков и Кузнецова, капитан – Динара Сафина. Теннисбольная партия, состоявшая из одного сета, завершилась со счетом 14:12 в пользу Артема и Дарьи.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от zenit_spb (@zenit_spb) 11 Фев 2020 в 4:37 PST"Девушки играли восхитительно, я не ожидал. Наверное, лучше, чем я в теннис, – отметил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба "Зенита". – Как-нибудь с удовольствием сразился бы с ними. Что касается Даши Касаткиной, с которой я был в паре, то она действовала как Надаль. Покрывала весь корт, великолепно играла".Tennisball at the WTA St.Petersburg Ladies Trophy 2020 featuring Dzyuba, Kasatkina and Medvedev