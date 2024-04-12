43-летнего жителя Александрова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

43-летнего жителя Александрова признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в январе текущего года. Мужчина уже был наказан за пьяную езду, однако снова выпил и сел за руль своей «Лады». В пути машину остановили сотрудники полиции и попросили водителя пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что гражданин сильно пьян.Суд оштрафовал водителя на 200 тыс. рублей, на 2,5 года лишил прав и забрал автомобиль в пользу государства.«Это уже шестой автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей приговорами Александровского городского суда», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.