12.06.2021

2021-06-12 19:05:04

Во Владимирском университете организовали выставку народных костюмов

Диалог культур - в действии. Специально к государственному празднику в юридическом институте ВлГУ представили этническую палитру страны. Во всём многообразии. О её красках - Мария Городская.



Многонациональная, многогранная, многоконфессиональная, родная... Наша страна, о которой мы многого не знаем. Чтобы это исправить, в Юридическом институте ко Дню России организовали выставку 20 народных костюмов - из Калмыкии, Мордовии, Беларуси, Удмуртии, Башкирии, Татарстана и других республик.



Максим Фабриков, проректор ВлГУ по административной работе и управлению хозяйственным комплексом: «Во Владимирском государственном университете обучаются ребята более чем из семидесяти регионов. И это абсолютно разные люди, у нас есть ребята из Чукотки, есть ребята из Якутии. Поэтому, естественно, знать культуру, знать традиции друг друга очень-очень важно».



Каждый стилизованный национальный костюм отшивали народные умельцы. К примеру, хантыйский костюм. Создан северными мастерицами народности ханты. Гор Манукян, представитель творческой мастерской "Народный стиль", преподаватель ВлГУ: "Ханты, ненцы, все они входят в так называемую малочисленную группу, которую именуют в России как коренные малочисленные народы Севера. Надо понимать, что география расселения народов дала о себе знать в прямом смысле этого слова и отобразилась полностью на одежде. Если вы заметили, тут много узорчиков. Чем они идентифицируются? Олени - оленьи рога, они передаются, потому что олень на севере - особое животное".



Уникальные орнаменты, непохожие друг на друга. В каждом узоре- особый смысл. Накосник бурятского костюма расшит амулетами - Оберег от сглаза. В каждый амулет закладывалась молитва и чем их больше, тем защищённее чувствовал себя человек. Гор Манукян, представитель творческой мастерской "Народный стиль", преподаватель ВлГУ: "Слёзы, которые спускаются с небосвода - символ энергии, жизни, свободы. Здесь проецируется форма луны. Луна отображается и на одежде. У некоторых народов символ бесконечности".



О костюмах и народах большой страны Гор Манукян знает всё. Преподаватель института параллельно вместе с единомышленниками он занимается творческой мастерской. Костюмы, которые ребята собирали несколько лет, уже побывали в тридцать одном городе.



На выставке можно примерить головные уборы разных народов. Вот я, например, похожа на осетинку. Говорят, что здесь костюм выбирает человека, а не человек - костюм.



Вот этот костюм - аварский. Принадлежит представительницам коренного народа Кавказа. До начала 20-го века аварцы были известны как тавлинцы или лезгины. На голове у девушки обязательно должен быть платок, а сами костюмы отличаются многообразием и многослойностью. Ирина Погодина, заведующая кафедрой финансового права и таможенной деятельности ВлГУ:"Это один из вариантов, который у нас представлен из республики Дагестан, города Хасавюрт. К этому костюму у нас прилагается и люлька с младенцем, который тоже покрыт элементами национального убора".



Молодым людям приглянулась кавказская бурка - традиционный элемент костюма народов Дагестана. Андийцы в условиях высокогорья вывели андийскую породу овец, из шерсти которых изготовлена одежда. А девочки выбирали головные уборы - по своему представлению о красоте.



Больше всего их заинтересовали и маленькие куклы в народных костюмах.



- Черкесский костюм..







- Вот этот!







- Верно, девочки.



В этих костюмах - отражение истории большой страны. Такой разной, непохожей, но единой. В них объединяются прошлое и настоящее. С уважением хранятся традиции. В которых сила и мощь России.



Мария Городская, Семён Карпов. "Вести-Владимир".