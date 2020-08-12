Готовы ли школы к встречи с учениками? Приёмка образовательных учреждений на финишной прямой. Свою проверку организовал пожарный надзор. Одной из первых посетили школу № 6. Особое внимание

Готовы ли школы к встречи с учениками? Приёмка образовательных учреждений на финишной прямой. Свою проверку организовал пожарный надзор. Одной из первых посетили школу № 6. Особое внимание инспекторы уделяют эвакуационным выходам, ведь в случае пожара дети и учители должны быстро покинуть здание, но если выход захламлён или заперт оперативно этого сделать не получится. Мы обращаем