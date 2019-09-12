Читайте в этом выпуске новости Английской премьер лиги: “Тоттенхэм” пообещал своему полузащитнику Кристиану Эриксену поднять зарплату в 2,5 раза; Омар Момани нарисовал неожиданную карикатуру на новичка “Манчестер Юнайтед” Гарри Магуайра; Энди Лонерган подпишет контракт с “Ливерпулем”.

Английская премьер-лига: Кристиан Эриксен может рассчитывать на повышение зарплаты в 2,5 раза

Лондонский “Тоттенхэм” сообщил, что готов поднять зарплату своего полузащитника Кристиана Эриксена на 250% - с 80 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Напомним, что 27-летний датчанин подписал контракт с клубом до лета 2020 года. В случае, если он захочет уйти из клуба следующим летом, он сможет покинуть “Тоттенхэм” бесплатно.

Кстати, некоторые СМИ уже заявили, что Эриксеном заинтересовался туринский клуб “Ювентус”.

Напомним, что в сезоне 2018/19 Эриксен сыграл в 51-м матче, все - за “Тоттенхэм”. Он забил 10 голов и выполнил 17 ассистов.

Ранее в новостях чемпионата Англии по футболу писали, что игрок “Манчестер Сити” Лерой Сане получил тяжелейшую травму колена и не выйдет на поле еще 6-7 месяцев.

Новости чемпионата Англии: знаменитый карикатурист Омар Момани изобразил Магуайра в образе чудовища

Недавно Поль Погба своеобразно окрестил нового игрока “Манчестер Юнайтед” Гарри Магуайра “чудовищем”. Этим немедленно воспользовался знаменитый карикатурист Омар Момани. Он изобразил 26-летнего новичка в образе большого красного черта с хвостом и рогами. Араб назвал свою работу так: “Поль Погба: “Я называю Магуайра “Чудовище”.

Ранее в последних новостях премьер-лиги Англии СМИ писали, что “Манчестер Юнайтед” разгромил “Челси” в первом туре нового сезона премьер-лиги Англии со счетом 4:0.

Свежие новости АПЛ: “Ливерпуль” подпишет с вратарем Энди Лонерганом

“Ливерпуль” ведет переговоры с голкипером Энди Лонерганом. Клубу срочно нужен хороший вратарь, так как в первом же матче против “Норвича” пострадал Алиссон. Он выбыл минимум на 6 недель. Вместо него будет играть Адриан, но Юрген Клопп хочет перестраховаться и иметь в запасе еще одного голкипера.

Напомним, что ранее у Адриана был запасной голкипер - Камил Грабар, но недавно он ушел в аренду в “Хаддерсфилд”. Что касается Каоимайна Келлехера и Витезслава Яроса, у них проблемы со здоровьем.

Напомним, что 8 августа трансферное окно для английской премьер-лиги уже закрылось, поэтому “Ливерпуль” начал поиски на рынке свободных агентов. Там он и нашел Лонергана. Контракт продлится год, сделка может подтвердиться еще до матча за Суперкубок Европы против “Челси”, который пройдет в Стамбуле 14 августа.