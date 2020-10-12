Московское межрегиональное следственное управление на транспорте занимается доследственной проверкой.

Напомним, что вчера, 11 октября, у пассажиров теплоход «Бородино» Муромского порта утро не задалось. Судно, следуя по маршруту в Луховицком районе Московской области, получило пробоину и стало заполняться водой. 89 пассажиров и команда были вовремя эвакуированы, а корабль остался сидеть на мели. Пассажиров отправили домой на автобусах. Теплоход пришвартовали к берегу, откачали воду и даже пластырь поставили — резиновый. Как выяснилось, происшествие случилось из-за повреждения носовой части теплохода. Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте начали доследственную проверку по этому делу.Как рассказали в пресс-службе Управления, по предварительным данным, корабль столкнулся с каменистым препятствием в акватории реки Оки вблизи посёлка Белоомут.