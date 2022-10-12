Посетитель местного бара попросил 50-летнюю работницу обналичить деньги с его счёта. Мужчина перевёл восемь тысяч рублей на карту женщине, а то должна была передать посетители наличные, - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Посетитель местного бара попросил 50-летнюю работницу обналичить деньги с его счёта. Мужчина перевёл восемь тысяч рублей на карту женщине, а та должна была передать посетителю наличные, - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Барменша смекнула, что клиент выпил лишнего, и не торопилась отдавать деньги. Через непродолжительное время посетитель покинул заведение, и купюры осели в кармане сотрудницы.Правоохранители быстро вычислили злоумышленницу. Вину она полностью признала. Материалы уголовного дела направлены в Вязниковский городской суд.