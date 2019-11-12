Мастер по ремонту автомобилей похитил транспортное средство, планируя продать его по частям.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя г. Карабаново. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение).В сентябре текущего года в полицию обратился 37-летний мужчина, сообщивший о хищении принадлежащего ему автомобиля. Полицейским потерпевший пояснил, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о предоставлении услуг по ремонту автомобилей и связался с автором одного из них.В дальнейшем в процессе встречи подозреваемый, представивший мастером, осмотрел автомобиль. После оценки стоимости работ потерпевший передал предоплату и оставил автомобиль по указанному адресу для проведения работ по покраске. Когда оговоренный срок проведения ремонта завершился, мастер перестал выходить на связь и по адресу, где был оставлен автомобиль, не появлялся.Сумма причиненного собственнику ущерба составила 40 000 рублей.После поступившего сообщения сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого подозреваемый был задержан. Полицейским фигурант пояснил, что автомобиль изначально планировал разобраться на части и в дальнейшем продать.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к иным эпизодам противоправной деятельности.Автомобиль изъят сотрудниками полиции.