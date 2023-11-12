Владимир получил паспорт готовности к отопительному сезону спустя месяц после его начала. Власти утверждают, что город готов к зиме. Столица региона получила паспорт одной из первых,

Владимир получил паспорт готовности к отопительному сезону спустя месяц после его начала. Власти утверждают, что город готов к зиме. Столица региона получила паспорт одной из первых, сообщили в пресс-службе мэрии города. Однако теплосети и трубы сильно изношены и требуют обновления. Эта проблема на стадии устранения. Так, в этом сезоне переложили 13 километров магистральных и разводящих