Ряды московского Спартака может пополнить правый защитник Айнтрахта Данни Да Коста. При этом другой немецкий легионер красно-белых Андре Шюррле, скорее всего, покинет команду.

Ряды московского "Спартака" может пополнить правый защитник "Айнтрахта" Данни Да Коста. При этом другой немецкий легионер красно-белых Андре Шюррле, скорее всего, покинет команду.В германских источниках появилась информация об интересе московского "Спартака" к защитнику "Айнтрахта" Данни Да Косте. Речь идет о возможной аренде 26-летнего футболиста с перспективой выкупа. "Айнтрахт" готов продать футболиста за 8 миллионов евро. Официального подтверждения о возможном переходе бывшего игрока молодежной сборной Германии в российский клуб пока нет.Сын переселенцев из Анголы Данни Да Коста — воспитанник "Байера", но игроком основного состава он стал во Франкфурте. В нынешнем сезоне Да Коста сыграл 14 матчей, в которых забил один мяч.