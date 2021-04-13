Депутаты Суздаля уже готовятся к трёхсотлетию со дня рождения Александра Суворова, это событие состоится в 2030-м году.

Депутаты Суздаля уже готовятся к трёхсотлетию со дня рождения Александра Суворова, это событие состоится в 2030-м году.Они направили петицию с просьбой переименовать улицу Энгельса в улицу Суворова. А как в селе Кистыш Суздальского района сохраняют память о великом полководце, расскажет Анастасия Сахарова.Всего в 10 километрах от Суздаля стоит Суворовский храм - так его и называют. Его стены слышали голос великого полководца. Александр Суворов его задумал и построил. Другой Александр Черкасов, генерал-майор в отставке, спустя почти два века застал храм в плачевном состоянии. Семь лет назад он был почти разрушен. Ни окон, ни дверей, с потолка падали кирпичи. На стенах - трещины. Первые два года храм только спасали. В процессе раскопок, под слоем земли нашли подлинные плиты 18 века - по ним ходил великий полководец.Александр Черкасов, руководитель инициативной группы по восстановлению храма:- Вот мы оттуда их смогли вытащить, высушить. Год целый их сушили. А потом, видите - пришлось резать.Единственное, что в храме сохранилось подлинного - фрески. Всё остальное пожертвовали люди. Колокол подарил храму Василий Верещак, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа". А иконы - местные иконописцы. Александр Суворов был человеком глубокой веры.Храм Василия Великого стоял забытым долгое время. Если бы о его истории Александр Черкасов случайно не услышал от местной жительницы, то и сейчас он бы пребывал в запустении.- Храм - единственное в мире наследие, сохранившееся от Суворовых.Александр Васильевич построил его в честь своего отца. На том берегу был дом Суворовых. Его разграбили и разрушили.А с 28 года храм был отдан под зернохранилище.И только почти спустя сто лет он снова возрождается.Но возродить нужно не только храм. Село умирает. Хотя его подарил деду Суворова сам Петр Великий. За то, что он остался верным царю во время стрелецких бунтов, рассказывает главный архитектор проекта Валентина Землянская. Сейчас в Кистыше нет магазинов и медпунктов. Из 50 домов - только в десяти живут постоянно. А когда-то село процветало - даже был аграрный банк. В архивах сохранилось письмо, которое Александр Суворов пишет своему другу. Где рассказывает - что берет с собой в Кистыш.Единственный музей Суворова за рубежом - в Швейцарии. Неподалеку от Линталя как раз проходил знаменитый швейцарский поход полководца. Там много раз бывал Василий Верещак. Его поразило количество подлинных экспонатов. И с каким почтением в Швейцарии относятся к нашему великому земляку.Василий Верещак, руководитель инициативной группы по восстановлению храма:- Все дома, где оставался наш великий полководец. Хоть одну ночь! Представьте, 220 лет прошло. Хоть одну ночь он там переночевал, Александр Васильевич Суворов, и швейцарцы берегут. На каждом доме мемориальная доска. Уже не живут в этих домах. Но они их берегут - как великая честь.А вот здесь историю не уберегли. И восстановления церкви теперь недостаточно, говорит Валентина Землянская. По плану: благоустроить пруд, установить памятник полководцу,сделать детскую площадку, спортивную, гостевой дом, построить сцену, высадить деревья. Всё упирается в средства - проект существует на пожертвования. В том числе-этот музей. Его строительство почти завершено.Василий Верещак, руководитель инициативной группы по восстановлению храма:- Планируется здесь два зала классических экспозиций.Вот где как раз мы хотим разместить тематические разделы по суздальскому полку, родовое поместье, история появления этого храма.Василий Верещак надеется: швейцарский музей поделится подлинными экспонатами.Проект поддерживает генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника . Светлана Мельникова рассказывает о новой технологической карте турмашрута.Она сейчас в разработке. Приурочена к тысячелетию Суздаля в 2024 году.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Я общалась с музеем Суворова в Санкт-Петербурге Владимиром Геннадьевичем - который тоже всячески помогает этому начинанию.И нам бы хотелось, чтобы рамки посещения Суздаля - с учетом этого машрута - значительно расширились.Уже более 1000 человек пожертвовали деньги на восстановление храма. Музейщики, ветераны, предприниматели, и просто неравнодушные люди. Они надеются - их будет больше. Это как раз та история, когда наследие возродится только всеобщими усилиями. Без надежды на чудо.Анастасия Сахарова. Максим Котов. Вести-Владимир.