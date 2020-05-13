При проведении осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые совпали с отпечатками пальцев знакомой потерпевшей.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Лакинск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Полицейские установили, что в конце апреля текущего года женщина, находясь в квартире своей знакомой, которая попросила позаботиться о домашних животных во время своего отсутствия, похитила денежные средства в размере 30 тысяч рублей. Вернувшись домой, хозяйка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.При проведении осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые совпали с отпечатками пальцев знакомой потерпевшей.Вину фигурантка признала полностью и пояснила, что пойти на преступление ее заставили долговые обязательства.Расследование уголовного дела продолжается. Санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.