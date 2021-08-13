13.08.2021

2021-08-13 16:50:05

Часть Владимира на сутки останется без горячей воды

На сутки часть Владимира останется без горячей воды.



На улице Луначарского в областном центре компания "Т плюс" проводит реконструкцию тепловых сетей. в нашем сюжете, надземные трубопроводы будут убраны под землю.



13 августа в рамках проведения реконструкции магистральных тепловых сетей по ул. Луначарского во Владимире компания «Т Плюс» выполнит переключение основных трубопроводов на шунтирующие, чтобы не оставлять горожан без горячей воды надолго. Это позволит обеспечить непрерывное горячее водоснабжение жилых домов и организаций областного центра при перекладке трубопроводов.



Но для этого переключения на один день все же придется перекрыть горячее водоснабжение. Для выполнения переключений с 6 утра 13 августа до 6 утра 14 августа будет прекращено горячее водоснабжение по следующим адресам:



ул. Луначарского 28, 19, 24, 18, 22а, 26, 26а;



ул. Батурина 1а;



ул. Б. Московская 29а, 41, 43а, 45, 49, 53, 55, 57, 57а, 63, 71, 75а;



ул. Воровского 14, 6, 8а;



Воронцовский пер. 2;



ул. Гагарина 7;



ул. Герцена 4;



ул. Кремлевская 10, 12, 4а;



ул. Музейная 2, 7;



ул. Осьмова 2, 2/6, 4;



ул. Подбельского 12, 14, 16, 19, 2;



Почтовый пер. 4;



ул. Горького 67;



ул. Красноармейская 22, 26, 30а, 32, 34, 36, 24, 24а, 28, 30, 34г;



Октябрьский пр-т 21, 23, 24, 25, 7, 7а, 120, 121, 122, 123, 129, 22, 35;



ул. Дворянская 16;



ул. Д. Левитана 26, 29, 3, 31, 33, 35, 3б, 3в, 4, 4а, 4г, 5, 5а, 2, 1, 27а, 1а;



ул. Доватора 2, 3а, 3;



пр-т Ленина 1, 2, 8а, 23, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 9, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 10, 12, 12а, 14, 16, 8;



ул. Лесная 2, 9/9;



ул. Офицерская 20, 10, 11, 1, 12, 3, 33, 33а, 5/26, 8;



ул. Пичугина 11а, 11б, 13, 12, 12а, 14, 1/2, 3, 10, 11, 7, 8, 9;



ул. Разина 11, 12а, 12, 7а, 7б, 14, 1, 12, 2а, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 16, 26, 28, 31, 33;



ул. Садовая 15, 17, 11а;



Студеная гора 34, 34а, 36, 5б, 7, 44а, 5в, 7;



ул. Сущевская 1, 13а, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 2а;



ул. 9 Января 1, 3, 4а, 7, 1а, 2, 5а;



ул. Казарменная 5, 5а, 9, 9а, 7;



МОПРа 12, 12а, 13, 15, 14а;



ул. Ломоносова 1;



ул. Н. Ямская 2, 2а, 4, 6, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31а;



Н. Ямской пер. 4, 4б, 6а, 1а, 2, 6, 8;



пр-т Ленина 20, 20а, 22, 23а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 53, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51;



ул. Мусоргского 1, 3, 8;



ул. Глинки 5/1;



ул. Чайковского 1а, 2;



ул. П. Коммуны 19, 28, 45а, 45б, 45д, 56;



ул. Западная 60;



ул. Чапаева 3, 5, 8, 8а;



ул. Солнечная 52;



ул. Василисина 4, 4а, 46;



ул. Пугачева 60а, 62;



ул. Сперанского, 1.



Реконструкция теплосети, проходящей по ул. Луначарского, позволит исключить перебои теплоснабжения и горячего водоснабжения в отопительный период. Компания «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.