Гражданин передал 2 млн 700 тысяч рублей наличными для перевода их в валюту, однако деньги мужчине возвращены не были...

Оперативники ОМВД России по району Перово задержали подозреваемую в совершении мошеннических действий.Полицейскими установлено, что знакомый предложил предпринимателю, занимавшемуся закупкой товара за рубежом, по выгодному курсу обменять денежные средства на валюту.При встрече в 3-м проезде Перова Поля бизнесмен передал супруге знакомого 2 млн 700 тысяч рублей наличными для перевода их в валюту обозначенной страны. Однако взятые обязательства не были выполнены и деньги мужчине возвращены не были.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в городе Королеве Московской области задержали подозреваемую – 41-летнюю жительницу Подмосковья. Супруг задержанной проходит по делу свидетелем.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73