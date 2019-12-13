Полицейские напоминают, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием

Дознавателями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Владимира. Его обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому.По версии следствия, в июне текущего года мужчина, находясь в должности прораба строительной организации, прибыл в служебную командировку в город Гороховец для осуществления контроля за проведением ремонтных работ. В его строительную бригаду, осуществляющую ремонт, входило несколько иностранных работников, граждан бывших союзных республик. В ходе рейдовых мероприятий по проверке документов сотрудниками полиции был выявлен иностранный гражданин, находящиеся на территории района без регистрации по месту пребывания и осуществляющий трудовую деятельность без заключения трудового договора. Ответственность за оформление данных документов лежит на работодателе. Желая избежать административной ответственности за данное правонарушение, мужчина обратился к сотруднику миграционного пункта Отделения МВД России по Гороховецкому району и положил 5000 рублей в документы на столе.Фигурант был предупрежден о том, что подобные действия преследуются по закону и сообщил о случившемся в дежурную часть. Факт дачи взятки должностному лицу был пресечен и задокументирован.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до одного года.