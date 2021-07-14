В условиях ковидных ограничений очной встречи с любимой публикой не будет. Но организаторы стараются сделать фестиваль ярким и запоминающимся. О формате этого года- Мария Платанюк.

В условиях ковидных ограничений "очной" встречи с любимой публикой не будет. Но организаторы стараются сделать фестиваль ярким и запоминающимся. О формате этого года- Мария Платанюк."Русская девушка"- премьера на стихи Фатьянова. Музыка владимирского композитора Алексея Молдалиева. Певец, лауреат фатьяновской премии этого года, постоянный участник фестиваля уверен: песня получилась очень мелодичной. Номер- часть большого онлайн-концерта, который готовят для всех поклонников творчества Алексея Фатьянова. Финальные съёмки прошли в Патриаршем саду Владимира.Алексей Молдалиев, певец, композитор, лауреат премии имени Алексея Фатьянова:- Это те песни, которые мы все с детства помним прекрасно. Даже не зная, кто автор. Я ещё в детстве всегда что-то пел. Дома пели всегда, и с родителями. Они настолько стали близкими, влились в кровь российского человека.По словам внучки поэта- Анны Фатьяновой, конечно, мечтали об "очной встрече" с любимым зрителем, но ковидная реальность вносит коррективы. Долгожданный праздник пройдёт в онлайн-формате. Концерт будет виртуальным, но эмоции- искренними и живыми. Онлайн-фестиваль объединит 3 города: Вязники, Москву и Владимир.Анна Фатьянова-Китина, внучка поэта Алексея Фатьянова, руководитель культурного центра имени Фатьянова:- Праздник мы планировали проводить на Соборной площади. Ставить большую сцену, 2 больших экрана. Интересные звёздные гости, но и сейчас это будет не хуже. Мы записываем интересные репортажи, живые. Со всеми артистами.Баритон Владислав Косарев станет соведущим Анны Фатьяновой. В Вязниках заслуженный артист республики Карелия бывал неоднократно. Певец уверен: с каждым годом имя Фатьянова "сияет" всё ярче. А в его строках- ответы на все вопросы.Фатьянов дорог и любим.Владислав Косарев, певец, ведущий, заслуженный артист республики Карелия:- Для меня Алексей Иванович стал каким-то добрым другом, очень близким человеком. Его творчество- это какой-то такой чистый, бездонный родник, который неиссякаемо бьёт и разные люди приходят к нему, чтобы напиться вот этой удивительной поэтической чистоты.Работу по сохранению наследия великого деда Анна Фатьянова ведёт много лет. Немало находок было в архивах. Анна уверена: по стихам Фатьянова можно проследить всю жизнь большой страны. Каждый новый шаг дарит и личные открытия.- В какой-то момент я начала идти по следам Алексея Ивановича Фатьянова, и для меня это мой род, возвращение к корням, возвращение в свой город, возвращение Фатьянова в свой город.Впервые фестиваль, посвящённый творчеству поэта-песенника Алексея Фатьянова, прошёл в 1974-ом году. С 1989-ого он получил статус Всероссийского. Эта встреча на площадке, с которой видны заклязьменские дали, стала ежегодной. В этом году посмотреть онлайн-концерт можно будет 17 июля на youtube-канале"Культура Вязники". Большой мультимедийный экран установят и в Фатьянов-сквере, на родине поэта. Кстати, сама "Солнечная поляночка" сейчас- на реконструкции. Поклонники фатьяновского слова и русской песни надеются, что в будущем праздник обязательно вернется на историческую площадку. И на ней, как обычно, не будет свободных мест.- Событием стал и выход в свет этого небольшого, но такого глубокого по своему содержанию сборника. Алексей Фатьянов. "3 года ты мне снилась". Стихи о любви. В него вошли и ранее неопубликованные строки "вязниковского соловья". "Формула любви" Алексея Фатьянова- на этих страницах.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир"