"На древней Владимирской земле происходили судьбоносные для Российского государства события..."

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила всех жителей 33 региона с Днём образования Владимирской области, который отмечается сегодня, 14 августа.В поздравлении, в частности, говорится:«На древней Владимирской земле происходили судьбоносные для Российского государства события, с ней связаны имена выдающихся людей, прославивших Отечество. Среди них – известные флотоводцы братья Лазаревы, видный государственный деятель и реформатор М.М. Сперанский, семикратный олимпийский чемпион гимнаст Н.Е. Андрианов. Многовековая история Владимирской области и её богатая культура нашли своё выражение в разнообразных уникальных архитектурных и художественных памятниках, предметах народного промысла, по праву составляющих значительную часть бесценного наследия нашей страны.Сегодня Владимирская область относится к числу экономически развитых субъектов Российской Федерации. Высокий инвестиционный потенциал региона обусловлен не только современными инженерной и транспортной инфраструктурами, но и диверсифицированной структурой промышленного производства, значительными успехами в сельском хозяйстве, сфере туризма и рекреации.Органы государственной власти Владимирской области многое делают для улучшения качества и повышения уровня жизни людей, реализации социально значимых проектов.Уверена, что жители Владимирской области и в дальнейшем будут способствовать процветанию своей малой родины.Желаю здоровья, добра и новых достижений».