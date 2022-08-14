Семья осталась без крыши над головой в результате пожара, произошедшего днём 13 августа в Коврове Владимирской области – выгорели строения на площади 300 квадратных метров.

Семья осталась без крыши над головой в результате пожара, произошедшего днём 13 августа в Коврове Владимирской области. Огнём были охвачены жилой дом и пристройка.«Была угроза распространения огня на соседний жилой дом. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар», - сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.В результате возгорания уничтожены строения на площади 300 квадратных метров.