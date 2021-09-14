У одного из ресторанов быстрого питания в центре Москвы между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району г. Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе в центре столицы.В территориальный отдел полиции от очевидца поступила информация о том, что на площади Тверская Застава у одного из ресторанов быстрого питания между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате неизвестный несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента. Заявитель пояснил, что потерпевший может быть ранен.По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Потерпевший отказался от написания заявления и сообщил полицейским, что в медицинской помощи не нуждается.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска на Алтуфьевском шоссе по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель столицы. Предмет, конструктивно схожий с оружием, изъят и направлен на экспертизу. Со слов задержанного, пистолет является аэрозольным.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Проводится расследование», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60